مسلسلات رمضان 2024.. إسلام حافظ يواصل تصوير دوره فى "بدون سابق إنذار"

يخوض الفنان اسلام حافظ السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "بدون سابق إنذار" والذي تم طرح البرومو التشويقي له منذ أيام ومن المُقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن دراما مكونة من 15 حلقة وذلك في عمل درامي اجتماعي تشويقي.

وقال إسلام حافظ إنه يقدم خلال العمل دورا محوريا وهاما محركا للأحداث ويواصل حاليا تصوير دوره في المسلسل حيث انتهى من 50 % من مشاهده في العمل.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" في إطار إجتماعي تشويقي من خلال رحلة مرض ومعاناة أب وأم مع طفلهما الصغير وقد ظهر ذلك في برومو العمل الذي تم طرحه، ويقدم أحمد خالد صالح دور شقيق آسر ياسين.

وقررت الشركة المتحدة عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل على شاشة قناة dmc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

ويقوم المخرج هاني خليفة حاليا مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصوير العمل.

قصة وأحداث مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.