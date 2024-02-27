مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مليحة والقنوات الناقلة

على الرغم من أنه لم يعرض بعد إلا أن مسلسل مليحة قد استطاع أن يثير إعجاب الكثير، لما أظهره البرومو الخاص به والذي أوضح أن قصته تدور حول القضية الفلسطينية وتتناولها، لذا استطاع مسلسل "مليحة" في أيام معدودة بعد عرض البرومو الخاص به أن يتصدر "الترند".

قصة مسلسل مليحةرمضان 2024

إذ أن قصة أحداث مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

أبطال مسلسل مليحة رمضان 2024

ومسلسل مليحة يشارك في بطولته العديد من النجوم على رأسهم النجمة ميرفت أمين، والنجم دياب، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وهي التي تجسد شخصية مليحة، وأشرف زكي، وأمير المصري، ومروة أنور، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

القنوات الناقلة لمسلسل مليحة رمضان 2024

ومن جهتها، كانت القنوات الناقلة لمسلسل مليحة قد بدأت في الترويج للعمل الذي يعرض على شاشتها، حيث أعلنت قنوات الحياة وON وCBC، عن عرض المسلسل، ضمن خريطة مسلسلاتها في رمضان، وكانت قد نشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية بوستر مسلسل "مليحة"، وقالت: "انتظروا كوكبة من أقوى النجوم في مسلسل مليحة على "CBC" في رمضان شهر الفرحة".

ويذكر أن مسلسل "مليحة" هو أحد المسلسلات الرمضانية التي تنتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة المعروضة في 15 حلقة فقط.