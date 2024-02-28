كيف أصبح محمد دياب بطلًا فى "مليحة" بعد عشرات الأدوار

عشرات الأدوار التي خاضها الفنان محمد دياب في الدراما المصرية، فكان يجسد الدور الثاني من البطولة في أغلب أعماله، إلا أن العام الحالي يظهر دياب بشكل مختلف في مسلسل مليحة ويشارك في بطولته بشكل كبير.

أصبح دياب بطلًا في مسلسل مليحة بجانب النجمة ميرفت أمين، الذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

قصة أحداث مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

أعمال دياب الدرامية السابقة

خلال موسم دراما رمضان حقق النجم دياب نجاحًا باهرًا بالمشاركة في مسلسل تحت الوصاية، برفقة النجمة منى زكي ولكن العمل كان بطولتها، وتدور قصته في إطار درامي حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري وعلى يد عم أبنائها دياب.

وأيضًا مسلسل المتهمة الذي عرض في العام 2022، برفقة الفنانة درة، ولكنه كان دور ثان، وتدور الأحداث حول امرأة تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، وتكرس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقي وإثبات براءتها فتتصاعد وتيرة الأحداث.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يشارك في بطولته العديد من النجوم على رأسهم النجمة ميرفت أمين، والنجم دياب، والفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وهي التي تجسد شخصية مليحة، وأشرف زكي، وأمير المصري، ومروة أنور، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن مسلسل "مليحة" هو أحد المسلسلات الرمضانية التي تنتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة المعروضة في 15 حلقة فقط خلال رمضان المقبل.