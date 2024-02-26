سيد رجب لـ "الدستور": "المتحدة" تقدم محتوى متنوع يناسب جميع الأذواق

قال إن "بيت الرفاعي" مليء بالمفاجآت

أكد الفنان سيد رجب أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذا العام تقدم موسمًا دراميًا مميزًا ومتنوعًا للغاية، يسهم فى تطوير المحتوى الفني على الجانب التاريخى والاجتماعي والشعبي والتراجيدى والكوميدي، التى تناسب جميع الاذواق إضافة إلى التنوع فى عدد الحلقات سواء المسلسلات قصير أو طويلة الحلقات، بجانب العرض على منصة WATCH IT لامتاع المشاهدين بشتى الطرق.

سيد رجب : الموسم الرمضاني سيشهد منافسة قوية بين كبار الصناع والنجوم

أشار رجب، لـ "الدستور" إلى أن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، سيشهد منافسة قوية بين كبار الصناع والنجوم من خلال تقديم وجبات درامية دسمة تضم أعمالا قيمة ومتصلة بالواقع مع تسخير الإمكانات الإنتاجية الضخمة من خلال تعاون المتحدة مع شركات الإنتاج الكبرى لتقديم أعمال ذات جودة عالية على مستوى المضمون والصورة أيضا، تستطيع منافسة شركات إنتاج عالمية والتغلب عليها فى صنع مضمون قوي ومتميز فى نفس الوقت، وهو ما ظهر جلياً خلال بروموهات المسلسلات.

الشركة المتحدة تفرز العديد من المواهب على مستوى الصناعة والتمثيل

وشدد رجب على أن هناك تطورًا كبيرًا وملموسًا فى الإنتاج الدرامى منذ دخول الشركة المتحدة المجال قبل عدة سنوات، لافتا إلى أن هذا التطور إيجابى وأسهم فى خلق دراما هادفة، كما أفرز العديد من المواهب سواء على جانب التمثيل أو الصناعة.

مسلسل بيت الرفاعي مليء بالمفاجآت والأحداث المشوّقة

عن تفاصيل مشاركته فى الموسم الرمضاني قال رجب:"سعيد بالمشاركة فى بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" هذا العام والتعاون مع الفنان المتمكن من أدواته الجميل أمير كرارة، ومن هنا أعد الجمهور أنه سينبهر باحداث العمل الذي يحمل الكثير من المفاجآت، فقد وجدت نفسي أمام عمل متكامل الأركان يناقش العديد من القضايا وأحداثه مشوقة للغاية، وانبهرت أثناء قراءة السيناريو الذي كتبه بحرفية شديدة بيتر ميمي.

وأشاد "رجب" بالتعاون مع فريق العمل بأكمله الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، رحاب الجمل، صفاء الكوخي، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، الذي يبذل مجهودا جبارا لخروج العمل فى أبهى صورة للجمهور.