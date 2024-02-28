بطلة "مليحة".. معلومات لا تعرفها عن الفلسطينية سيرين خاس

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي بالكامل عرض مسلسل مليحة، الذي يشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 وتعرض على العديد من القنوات الفضائية والتي تضم العديد من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي خاصة وأن المسلسل يتحدث عن القضية الفلسطينية.

ضمن أبطال مسلسل مليحة النجمة سيرين خاص والتي سوف نعرض عنها بعض المعلومات تزامنا مع اقتراب عرض مسلسل مليحة خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

مَن هى سيرين خاص بطلة مسلسل مليحة ؟

تشارك ضمن أحداث العمل الممثلة الفلسطينية سيرين خاص

ولدت في غزة يوم 22 أكتوبر 1996

نشأت في القاهرة وعمان

ظهرت في فيلم "عَلَم" للمخرج فراس خوري

وهو الفيلم الذي حصل على جائزة الجمهور

وجائزة الهرم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42

ومن أبرز أعمالها بريد الياسمين (2020) والحرم (2022)

قصة مسلسل مليحة

وتدور أحداث المسلسل حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنها تواجه العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كل منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة يقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاص.

صناع وأبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، والنجمة القديرة ميرفت أمين، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، حنان سليمان، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركة DS+، ومن إخراج عمرو عرفة.