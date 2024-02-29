الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل عرض مسلسل مليحة.. أعمال فنية مصرية تناولت القضية الفلسطينية

كواليس مسلسل مليحة
كواليس مسلسل مليحة

تظلّ السينما المصرية مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، حيث عكست القلق العربي من خلال قصص متنوعة سلطت الضوء على جوانب مختلفة من القضية مع مرور الوقت، ويشغل بال الكثير معرفة  أعمال فنية مصرية تناولت القضية الفلسطينية عبر “جوجل”.

قبل عرض مسلسل مليحة.. أعمال فنية مصرية تناولت القضية الفلسطينية  

ويعرض هذا العام ضمن دراما رمضان 2024، مسلسل مليحة أحد الأعمال الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أيام قليلة عن مشاهدته.

قصة وأحداث مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة بطولة محمد دياب، حول أسرة "مليحة" الفلسطينية التي غادرت فلسطين المحتلة، عقب أحداث الانتفاضة الثانية لتستقر لعدة سنوات في ليبيا، وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول الأسرة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، لكنهم يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات، لتلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دور كبير في رحلتهم.

وفي هذه الصدد، يستعرض "الدستور" أبرز الأعمال الفنية المصرية التي تناولت القضية الفلسطينية بأشكال مُختلفة.

أنتجت السينما المصرية عدد لا بأس به من الأفلام التي تناولت هذه القضية بشكل مباشر، إذ تمكنت بعض الأفلام من تصوير القضية الفلسطينية بطرق مختلفة، ويأمل بعض الفنانين وصانعي الأفلام رؤية المزيد من الأعمال التي تدعم فلسطين في المستقبل.

فيلم فتاة من فلسطين

أول فيلم تناول القضية الفلسطينية كان "فتاة من فلسطين" إخراج وبطولة محمود ذو الفقار، بمشاركة الممثلة سعاد محمد عام 1948، تزامنا مع قيام دولة إسرائيل. وكشف الفيلم جرائم العصابات اليهودية التي شكلت أساس دولتهم.

فيلم أرض الأبطال

ومن الأفلام الأخرى التي تناولت القضية فيلم "أرض الأبطال" عام 1953 للمخرج نيازي مصطفى، والذي سلط الضوء على مشكلة الأسلحة الفاسدة التي أعاقت مهمة الجيوش العربية الأربعة لتحرير فلسطين من العصابات اليهودية. الفيلم من بطولة لولا صدقي وعباس فارس وكوكا وتوفيق إسماعيل.

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فيلم أرض السلام

وفي عام 1975، قدم فيلم "أرض السلام" بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة، وأبرز وفاء الشعب العربي للقضية الفلسطينية ودعمه لها بشتى الوسائل، خاصة عمليات الفدائية داخل الأراضي المحتلة. 

وبعد اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن عام 1987، أخرج المخرج عاطف الطيب فيلما عن حياته وكفاحه عام 1992، بطولة نور الشريف وليلى جبر.

فيلم ولاد العم

وآخر الأفلام التي تناولت القضية الفلسطينية هو فيلم "ولاد العم" عام 2006 للمخرج شريف عرفة وبطولة كريم عبد العزيز وشريف منير ومنى زكي.

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