مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

يجسد النجم أمير كرارة، دورًا مختلفًا في مسلسل بيت الرفاعي، إذ لاقى البرومو الذي تم عرضه من قبل الشركة خلال الأيام الماضية رواجًا كبيرًا بسبب الشعبية التي يحظها بها النجم أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة ينافس في موسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

في إطار تشويقي يدور مسلسل بيت الرفاعي، حيث يجسد النجم أمير كرارة، دور تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ومنذ أيام قليلة أعلن المخرج أحمد نادر جلال قد انتهى من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

سمى المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل.

قنوات عرض قنوات بيت الرفاعي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعي".

ويشارك في البطولة:

- أمير كرارة

- أحمد رزق

- سيد رجب

- أحمد فؤاد سليم

- صفاء الطوخي

- عايدة رياض

- إيناس كامل

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- تامر نبيل

- محمد لطفي

- المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال