الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

يجسد النجم أمير كرارة، دورًا مختلفًا في مسلسل بيت الرفاعي، إذ لاقى البرومو الذي تم عرضه من قبل الشركة خلال الأيام الماضية رواجًا كبيرًا بسبب الشعبية التي يحظها بها النجم أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة ينافس في موسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

قصة مسلسل بيت الرفاعي

في إطار تشويقي يدور مسلسل بيت الرفاعي، حيث يجسد النجم أمير كرارة، دور تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ومنذ أيام قليلة أعلن المخرج أحمد نادر جلال قد انتهى من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

سمى المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

قنوات عرض قنوات بيت الرفاعي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعي".

ويشارك في البطولة:

- أمير كرارة 

- أحمد رزق

- سيد رجب

- أحمد فؤاد سليم

- صفاء الطوخي

- عايدة رياض

- إيناس كامل

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- تامر نبيل

- محمد لطفي

 - المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال

مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 بيت الرفاعي اعلان مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 مراجعة مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل "المعلم"

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

بعد تصدره التريند.. موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 الحلقة الحادية عشر

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية