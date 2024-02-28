الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

عبر شخصية جديدة ينافس النجم أمير كرارة خلال موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان المقبل.

مسلسل بيت الرفاعي

وبثت المتحدة برومو مسلسل بيت الرفاعي الذي لاقى رواجًا كبيرًا بسبب الشعبية التي يحظها بها النجم أمير كرارة، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" قصة وأبطال المسلسل خلال السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

قصة مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل ينتمي إلى الدراما الشعبية، وأطلق عليه بيت الرفاعي إذ يجسد النجم أمير كرارة دور التاجر "محمود الرفاعي"، وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل.

ومنذ أيام قليلة أعلن المخرج أحمد نادر جلال الانتهاء من تصوير معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية، ودور المسلسل في إطار تشويقي، حول مهنة الرفاعي الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في المسلسل النجوم:

- أمير مير كرارة 

- أحمد رزق

- سيد رجب

- أحمد فؤاد سليم

- صفاء الطوخي

- عايدة رياض

- إيناس كامل

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- تامر نبيل

- محمد لطفي

 - المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وكواليس تصوير "بيت الرفاعى"

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى".

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