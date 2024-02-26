مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

تصدر السؤال عن قصة وأبطال مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام الماضية من قبل جماهير محبي النجم أمير كرارة، وذلك بعد نشر البوستر الدعائي والبرومو التشويقي للمسلسل، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" قصة وابطال المسلسل خلال السطور التالية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل، إذ إن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

وكان المخرج أحمد نادر جلال قد انتهى من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من النجوم وهم:

-أمير كرارة

- أحمد رزق

- سيد رجب

- أحمد فؤاد سليم

- صفاء الطوخي

- عايدة رياض

- إيناس كامل

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- تامر نبيل

- محمد لطفي

- المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة واتش ات، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى".