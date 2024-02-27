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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 لـ أمير كرارة

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى" بطولة الفنان أمير كرارة والفنان أحمد رزق المقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2024 ويبحث عدد كبير من المتابعين عن قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 للنجم أمير كرارة على شاشات المتحدة، منها قنوات ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it، والمسلسل مكون 30 حلقة.

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قصة مسلسل بيت الرفاعي

يظهر الفنان أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2024، بدور طبيب جراحة عظام، ولكن لم يسلط العمل الضوء على مهنته، حيث تتغير مجرى حياته بسبب موقف يتعرض له بسبب كبير عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث.

ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" أحمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

وتتصاعد الأحداث خاصة بعد موت كبير العائلة، حيث يسعى الفنان أحمد رزق لأن يكون هو الكبير، في الوقت الذي قد يصل فيه أمير كرارة إلى الجلوس على هذا المقعد بعد وفاة المعلم محمود الرفاعي، الأمر الذي يشعل الأحداث بين الجميع.


شخصيات مسلسل بيت الرفاعي


وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور كوافيرة تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه فى موسم مسلسلات رمضان 2024 من بطولة الفنان أمير كرارة، حمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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