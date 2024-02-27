عبدالباسط وشيبة ونمرة أبرزهم.. قائمة مطربى تترات مسلسلات رمضان 2024

يهتم عدد كبير من متابعى الدراما المصرية بتترات المسلسلات الرمضانية 2024، التي تعد إحدى العلامات المهمة على نجاح العمل، ويشهد الموسم تنوعا كبيرا في ألوان المغنين الذين يقدمون تترات دراما رمضان.







بذل حمزة نمرة، أصالة، أحمد شيبة، ونوال الكيويتية، وغيرهم جهودًا كبيرة في تسجيل تترات مسلسلات رمضان 2024، التي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ماراثون الدراما الرمضاني 2024.

تترات مسلسلات شهر رمضان

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، باقة متنوعة من أغاني المسلسلات، التي من المقرر أن تناقش العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، التاريخية، الكوميدية، الأكشن، والفانتازيا، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

وتقدم “الدستور” في هذا التقرير قائمة بأبرز النجوم المشاركين في تقديم تترات مسلسلات رمضان، التي من المقرر عرضها على شاشات ومنصات الشركة، وجاءت على النحو التالي:

حمزة نمرة يبدع في تتر "سر إلهى"



ينتظر جمهور المطرب حمزة نمرة، طرح أغنية تتر مسلسل سر إلهى للفنانة روجينا، الذي تدور قصته حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها، وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي، الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

يتكون فريق عمل مسلسل سر إلهي من الفنانة روجينا، وأحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، وصلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

عبدالباسط حمودة يعود من خلال تتر "المعلم"

يشارك المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة في تتر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان الذي تدور قصته في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، ويتعرض والده لأزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

يتكون فريق عمل مسلسل المعلم الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

وائل الفشني يغني تتر "بيت الرفاعي"

يشارك الفنان والمنشد الديني وائل الفشني في تتر مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل، إذ إن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.



يتكون فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي من الفنان أمير كرارة، وأحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد شيبة يغني تتر "حق عرب"

يشارك مطرب المهرجانات أحمد شيبة في تتر مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي الذي يُنافس به في السباق الرمضاني المقبل 2024، حيث تفصلنا أيام قليلة على مشاهدة العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبدربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.



يشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي، ودينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

نوال الكويتية تغني تتر "صيد العقارب"

وتقدم نوال الكويتية تتر مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق، والمكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.