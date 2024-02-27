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فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

جريدة الدستور

ينافس النجم أمير كرارة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل بيت الرفاعي والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ولاقى البرومو الذي تم عرضه من قبل الشركة خلال الأيام الماضية رواجًا كبيرًا بسبب الشعبية التي يحظها بها النجم أمير كرارة، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" قصة وأبطال المسلسل خلال السطور التالية.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

سمى المسلسل بهذا الاسم في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في المسلسل.

ويدور المسلسل في إطار تشويقي، حول مهنة الرفاعي الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

وكان المخرج أحمد نادر جلال قد انتهى من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في المسلسل النجوم:

- أمير مير كرارة 

- أحمد رزق

- سيد رجب

- أحمد فؤاد سليم

- صفاء الطوخي

- عايدة رياض

- إيناس كامل

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- تامر نبيل

- محمد لطفي

 - المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة، على قناة On بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طرحت البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعى".

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