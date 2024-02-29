أسعار سُمها مفاجأة.. قصة مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

تستعد النجمة غادة عبد الرازق للظهور على الشاشات في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب

ظهرت النجمة غادة عبد الرازق، على بوستر مسلسل صيد العقارب، بشكل مميز مما جعل عشاق الدراما الرمضانية يتشوق لمشاهدة أحداث مسلسل صيد العقارب، ويناقش المسلسل ظهور غادة عبد الرازق، في دور تاجرة سموم، باستخلاص سم العقارب وبيعه، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مفاجأة في أسعار سم العقرب

وتزامنًا مع انطلاق مسلسل صيد العقارب، في شهررمضان المقبل، يرصد “الدستور” في تقريره أسعار سم العقرب التي تحقق الكثير من الملايين ويمكن تحقيق ثروة هائلة منه لأنه يدخل في العديد من المجالات لذلك يمكن حصد منه ملايين الدولارات، لأن سموم العقارب تدخل في الكثير من الخدمات منها الصحية والمجال البحثي، وإليكم التفاصيل الكاملة:

غادة عبد الرازق تقدم صيد العقارب.. مفاجآت في أسعار سم العقرب

يعد سم العقرب من أغلى السلع على مستوى العالم، ويبلغ سعر جرام السم يتعدى 15 ألف دولار، إذ يصل سعر القطرة الواحد منه إلى 130 دولارا، ويصل سعر اللتر لـ10 ملايين دولار.

غادة عبد الرازق تقدم صيد العقارب.. مفاجآت في أسعار سم العقرب

قنوات عرض مسلسل صيد العقارب

والجدير بالذكر، يعرض مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة القديرة غادة عبد الرازق من مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل صيد العقارب بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.