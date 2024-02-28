مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية غادة عبد الرازق في مسلسل صيد العقارب

يستعد عشاق الفنانة غادة عبد الرازق لمشاهدة قصة مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضة في شهر رمضان المقبل 2024 ويحمل الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة.

قصة مسلسل صيد العقارب

أما عن قصة مسلسل صيد العقارب، فهو يناقش ظهور غادة عبد الرازق وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض “غادة عبد الرازق” إلى أزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يدفعها إلى الدخول في عدد من الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يُعرض مسلسل "صيد العقارب"، عبر شبكة قنوات "cbc، dmc"، وأيضًا على منصتى watch it، Shahid".

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

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موعد شهر رمضان 2024

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.