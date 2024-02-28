أيام إجازات شهر رمضان 2024 وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1445

إجازات شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية، وذلك قبل حلول الشهر الكريم.

إجازات شهر رمضان 2024

يبحث المواطنين عبر محركات الإنترنت عن إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، لاستغلال تلك الأيام المباركة في التعبد والتقرب إلى الله من خلال الصلاة والصيام، ويعرض موقع "الدستور" في تقريره الخدمي تفاصيل إجازات شهر رمضان 2024، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.

متى ينتهي رمضان 2024

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.

أيام إجازات شهر رمضان 1445

نعرض لكم في السطور التالية إجازات شهر رمضان 1445 قبل حلول الشهر الكريم إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

موعد عيد الفطر 2024

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 سيكون في 10 أبريل المقبل 2024، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وإليكم رسائل تهنئة لإرسالها للأقارب والاصدقاء: