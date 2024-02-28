مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد البنوك في رمضان 2024، مع اقتراب الشهر الفضيل والمقرر له فلكيا الإثنين ١١ مارس المقبل.

وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن موعد عمل البنوك خلال شهر الصيام وعدد ساعات العمل يوميا.

مواعيد البنوك في رمضان 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد البنوك في رمضان 2024، والخدمات المصرفية بالبنوك.

٤ ساعات يوميا.. مواعيد عمل البنوك في رمضان

من المقرر أن يقوم البنك المركزى المصرى، بإصدار قرار بمواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

موعد عمل العاملين بالبنوك

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

موعد الإجازة الأسبوعية بالبنوك

وتعمل البنوك علي مدار خمس ايام اسبوعيا من الأحد إلى الخميس عدا الإجازات الرسمية، والإجازة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك فى شهر فبراير 2024

تبدأ مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر خلال شهر فبراير الجاري من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين



ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، وسداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، والتبرع للجمعيات الخيرية، وطباعة كشف حساب مختصر.