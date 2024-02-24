4 نصائح مهمة لصحة الدماغ وطرق التعامل مع عواطفك

من المهم جدًا تحديد المشاعر ومعالجتها من أجل الحفاظ على صحتنا العاطفية والعقلية، ومن ضمن "إحدى أفضل الطرق للتعامل مع مشاعرنا هي الاعتراف بها وتحديد عملية التفكير التي أدت إلى هذه المشاعر.

تعد طريقة تدوين اليوميات من الأفكار الرائعة للقيام بها وهي من اكثر الطرق التي أعلن عنها الأطباء النفسيين، ويمكنك أيضًا التحدث إلى شخص تثق به وتشرح له "كيف تشعر وما تفكر فيه، وتستطيع أيضًا أن تقوم بتدوين مشاكلك على الورق وغالبًا هذا سيساعدك أكثر في تحديد السبب وإيجاد حل أكثر وضوحًا، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "hindustan times"، إليكم التفاصيل:

نصائح مهمة لصحة الدماغ وطرق التعامل مع عواطفك

نصائح مهمة لصحة الدماغ وطرق التعامل مع عواطفك

نصائح مهمة لصحة الدماغ وطرق التعامل مع عواطفك

1 - تسمية المشاعر: الخطوة الأولى هي تحديد وتسمية المشاعر التي نشعر بها، وهذا سيعطينا الكثير من الوضوح حول المواقف التي أدت إلى ذلك، وكيف يمكننا الاستجابة للانفعال دون اتخاذ أي إجراء سريع أو فوري قد نندم عليه لاحقًا.

2 - تحديد السبب: بمجرد أن نعرف العاطفة التي نواجهها، ينبغي أن نكون قادرين على تحديد السبب الذي أدى إلى هذه العاطفة، إن التعمق أكثر والبحث عن المواقف التي أدت إلى أصل هذه المشاعر يمكن أن يساعدنا على فهم أنفسنا وتجاربنا بشكل أفضل.

3 - تحديد السلوك والأفكار: بمجرد تحديد العاطفة وأصلها، فإن الخطوة التالية هي الاهتمام جيدًا بالأنماط السلوكية والأفكار التي تتأثر بالعاطفة، سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من الوعي الذاتي وإعلامنا بما نشعر به ونفكر فيه.

4 - تحدي العاطفة: الخطوة الأخيرة هي تحدي العاطفة ومحاولة فهم ما إذا كان ينبغي لنا أن نشعر بما نشعر به. بمجرد أن نتعلم تحدي المشاعر والأفكار السلبية، يمكننا التعامل مع مشاعرنا وفقًا لذلك.