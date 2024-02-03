الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح للتخلص من السموم الرقمية من أجل صحة الدماغ

صحة الدماغ
صحة الدماغ

يناقش الخبراء كيفية سيطرة التكنولوجيا علينا والتغيرات العميقة في السلوك البشري بسبب التفاعلات الرقمية. وهو يسلط الضوء على مخاطر قضاء وقت طويل أمام الشاشات وأهمية خطة التخلص من السموم الرقمية. يوصى بإنشاء مناطق خالية من التكنولوجيا والتعمد في استخدام التكنولوجيا من أجل نمط حياة رقمي متوازن. إذا كنت تشعر بالإرهاق، فقد حان الوقت لأخذ جدول زمني للتخلص من السموم الرقمية.

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السلوكيات الرقمية

يمكن اعتبار السلوكيات الرقمية للبشر في جميع الفئات العمرية واحدة من أعمق التغييرات التي شهدتها البشرية على الإطلاق. أدت جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى استخدام المنصات عبر الإنترنت بشكل احترازي، إلى اعتياد البالغين والأطفال على قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات.

 

نصائح الخبراء

يقول الخبراء إن البالغين يجب أن يحدوا من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات خارج العمل إلى أقل من ساعتين يوميًا، بينما يقدر أن المواطن الهندي العادي يقضي حوالي 6 ساعات، وهو ما يمثل 25٪ من عمر الشخص! تتسبب الساعات الطويلة التي نمضيها أمام الشاشات في خلل في توازن المواد الكيميائية في الدماغ، مثل الدوبامين (مادة المكافأة الكيميائية)، والسيروتونين (مثبت المزاج)، والميلاتونين المسؤولة عن صحة الدماغ. تشمل المخاطر الصحية ضعف التركيز والانتباه (ضباب الدماغ)، وإجهاد العين، وآلام الرقبة والظهر، والوزن الناتج عن الخمول البدني، وسوء النظافة أثناء النوم، والخرف (فقدان الذاكرة)، وضعف العلاقات الشخصية، والاضطرابات السلوكية مثل القلق والاكتئاب على سبيل المثال.

العافية الرقمية تعني أسلوب حياة يضع الإنسان في المقام الأول فوق التكنولوجيا. إن تبني نمط الحياة هذا يمكن أن يجعل المرء يشعر بالقلق أو الضياع أو يطور الخوف من تفويت الأشياء المهمة (FOMO)، ولا بأس أن تشعر بهذه الطريقة. 

تدريجيًا، سيبدأ المرء في الشعور بالتحسن وتطوير طريقة لتحقيق التوازن بين وقت الشاشة والعافية من خلال اعتماد خطة التخلص من السموم الرقمية المصممة خصيصًا لتناسب نمط حياته.

صحة الدماغ السموم الرقمية السلوكيات الرقمية الشاشات التكنولوجيا

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