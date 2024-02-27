الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طريقة ختم القران في شهر رمضان 2024 في أسبوع أو 30 يومًا

ختم القران
ختم القران

يسعى المسلمون إلى ختم قراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان وذلك لثوابه العظيم حيث أن أجر قراءة وختم القران في هذا الشهر لا يعادل بثمن لذا في هذه السطور نرصد طريقة ختم قراءة القرآن في 30 يوم أو اسبوع.

جدول قراءة القرآن بالكامل في 30 يوم

اولًا النية لابد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى مما يساهم في الثواب بصورة مضاعفة،  لذا اجعل من قراءة القرآن الكريم وختمة طوال الشهر هدفك بنية  خالصة لمرضاة الله سبحانه وتعالى،  والحصول على المزيد من الأجر علينا تذكّرة  نفسك كثيرًا بنيتك لأن هذا وحده يعمل بمثابة تشجيع كبير، ومن ثم نضع خطة متكاملة في جدول زمني لتلاوة القرآن بمفردك، عندما تكون خاليًا تمامًا من المهام الأخرى، حتى تعطي لنفسك فرصة لقراءته بصورة مستمرة.

وعليك أن تقرأ القرآن وانت على دراية بمعاني الآيات هذا سيجعلك تتدبر بشكل أفضل، واكثر ثبات وفهم الآية.

فضل ختم القرآن في رمضان

يقول الإمام الرضا: “تجزئ الحسنات في شهر رمضان، وتغفر السيئات في شهر رمضان”.

 قال الرسول الكريم: “اقرأوا هذا القرآن، فإنه يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة، وإذا أكمل المسلم القرآن أكثر من مرة في رمضان ينال أجرًا عظيمًا مقابل تلاوة كل حرف منه فلماذا لا إذا أكملها أكثر من مرة؟”

أدعية عقب ختم قراءة القرآن 

“اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد"،”اللهم أنت فاطر السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق".

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طريقة ختم القران في 10 أيام

فأما اذا اردت ان تختم قراءة القران عدد مرتين خلال الشهر الكريم وتعظم ثوابك عند الله، فستحتاج إلى جزءين في اليوم، إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم. 

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