ختم القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها، فهو يثقل ميزانه ويقربه من الله تعالى. ويُستحب للمسلم أن يدعو الله تعالى بعد ختم القرآن الكريم بأدعية مخصوصة، راجيًا من الله تعالى أن يقبل منه هذا العمل الصالح وأن ينعم عليه برحمته ومغفرته.

دعاء ختم القرآن الكريم

لا يوجد دعاء محدد لختم القرآن الكريم، بل يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء يريده، ويُستحب الدعاء بعد ختم القرآن الكريم مباشرة، كما يُستحب الدعاء في جماعة، والدعاء في أماكن مستجابة، والتصدق بعد ختم القرآن الكريم.

دعاء ختم القرآن الكريم

أولًا: أدعية عامة

اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعله ذكرًا لنا لا ننساه ولا نستبدله بغيره.

اللهم اجعله نورًا لنا في قبورنا ونورًا لنا على الصراط ونورًا لنا في الجنة.

اللهم اجعله شفيعًا لنا يوم القيامة.

اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن الكريم حق تلاوته.

اللهم اجعلنا ممن يعملون به ويهتدون به.



ثانيًا: أدعية خاصة

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا من أهل الجنة.

اللهم ارحم والدينا وجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم احفظ بلادنا من كل سوء.

اللهم اهدنا ودلنا على صراطك المستقيم.



تقرير عن فضل ختم القرآن الكريم



مقدمة:

ختم القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها، فهو يثقل ميزانه ويقربه من الله تعالى. وفضل ختم القرآن الكريم كثير،

منه ما يلي:

ولختم القرآن الكريم فضائل منها مغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن الكريم كله، ثم سأل الله تعالى، أعطاه الله تعالى ما سأل".



ومن الفضائل الشفاعة يوم القيامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأهله يوم القيامة".

والارتقاء في الدرجات في الجنة من الفضائل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق في الجنة، كما كنت تقرأ في الدنيا، كلما قرأت آيةً حُسب لك بها حسنة".



وختم الخران يخلق راحة في الدنيا والآخرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرحم من قرأ القرآن، ويستمع إليه، ويُعلمه، ويُقرئه، فإذا أتى يوم القيامة قال: يا عبدي، هل حفظت ما علمتك؟ قال: نعم يا رب، قال: اقرأ وارق، كلما قرأت آيةً حُسب لك بها حسنة".



وخاتم القرآن ينال رضا الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحدٌ يقرأ القرآن إلا أعطي بكل حرف عشر حسنات، إلا ألف لام ميم، فالألف عشر حسنات، واللام عشر حسنات، والميم عشر حسنات".

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