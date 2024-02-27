إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام.. آخر تحديث

إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام من الموضوعات التي يبحث عنها المسلمين في كافة أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، إذ أيام قليلة تفصلنا على حلول الشهر المُبارك.

ويبحث الكثيرون عن إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، استعدادًا للصوم والحصول على أجر الشهر الكريم كاملًا، حيث هو شهر الغفران والتوبة والحرمان من النار.

وفي هذا التقرير يستعرض "الدستور" إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام، وتأتي على النحو التالي:

موعد شهر رمضان 2024

من المقرر أن ينطلق أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

عدد أيام شهر رمضان المبار 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفليكة، أن شهر رمضان 2024 هذا العام سيكون كاملا، ليكون ثلاثين يومًا، إذ يبدأ في يوم الاثنين الموافق 11 مارس، وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، أنَّه من المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

فضل شهر رمضان

يقول الله سبحانه وتعالى: (كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي)، والمعنى من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يختص الصيام من سائر الأعمال لأنه أعظم العبادات إخلاصًا، فهو سر بين الإنسان وربه. وللصيام فضائل عظيمة، فالصوم جنة، أي وقاية وستر، فهو يقي من عذاب النار. فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الصوم جنة يستجن بها العبد من النار).

ويعد الصوم سبيل من سبل الجنة وباب من أبوابها، فقد روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له). وأخبر الرسول صلّى الله عليه وسلّم أن في الجنة بابًا خاصًا بالصائمين لا يدخل منه غيرهم، ففي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد، رضي الله عنه، أن النبي، صلّى الله عليه وسلّم قال: (إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد).