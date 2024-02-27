الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثيرون عن إجازات شهر رمضان 2024، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم للحصول على وقت فراغ للتعبد والتقرب إلى الله، ويرصد الدستور في التقرير التالي اجازات شهر رمضان 2024.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، وينتظر المسلمون قيام دافر الإفتاء المصرية، بالإعلان رسميًا، بداية شهر رمضان ونهاية شهر شعبان.

إمساكية شهر رمضان 2024.. اعرف موعد أذان الفجر والمغرب في شهر الصيام

 

متى ينتهي رمضان 2024

ينتهي شهر رمضان 2024، في الثلاثاء 9 أبريل، ليصبح الأربعاء 10 إبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي ينتظره المسلمون للاحتفال به حول العالم، في طقوس وشعائر دينية، وإسلامية متميزة.

إجازات شهر رمضان 1445

 

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

 

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

 

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

 

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

 

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

 

موعد عيد الفطر 2024

أعلن مركز الفلك الدولي، حساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال 1445، فمن المتوقع أن يبدأ شهر شوال؛ أول أيام عيد الفطر المبارك العام الحالي 2024، يوم الأربعاء 10 إبريل 2024، على أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 هـ.

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