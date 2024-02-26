إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام ومواعيد الأذان

يبحث العديد من المواطنين عن إمساكية شهر رمضان لعام 2024 وعدد ساعات الصيام، وترصد الدستور خلال التقرير التالى الإمساكية الخاصة بالاسبوع الأول فى شهر رمضان وعدد ساعات الصيام بها.

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إمساكية أول يوم رمضان 2024

- يوم الاثنين 11 مارس يوافق 1 رمضان 2024، وتكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، ويكون موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:23، ويكون موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:23، فيما تكون مواقيت الصلاة في اليوم الأول من رمضان كالتالي:

- موعد آذان الفجر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 4:43.

- موعد الشروق في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 6:09.

- موعد آذان الظهر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 12:05.

- موعد آذان العصر في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 3:28.

- موعد آذان المغرب في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 6:01.

- موعد آذان العشاء في أول يوم بشهر رمضان 2024 في تمام الساعة الـ 7:18.

إمساكية ثاني يوم رمضان 2024

- يوم الثلاثاء 12 مارس والموافق 2 رمضان، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، ويكون موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:22، ويكون موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:22، بينما تكون مواقيت الصلاة في ثاني أيام شهر رمضان 2024:

- موعد آذان الفجر في تمام الساعة الـ 4:42.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:08.

- موعد آذان الظهر في تمام الساعة الـ 12:05.

- موعد آذان العصر في تمام الساعة الـ 3:28.

- موعد آذان المغرب في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد آذان العشاء في تمام الساعة الـ 7:19.

إمساكية ثالث أيام رمضان 2024

- يوم الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، ويكون موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:20، بينما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:20، وتكون مواقيت الصلاة في ثالث أيام رمضان 2024:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:40.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:07.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:19.

إمساكية رابع أيام رمضان 2024

-يوم الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الـ 2:19، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:19، وتأتي مواقيت الصلاة في رابع أيام رمضان 2024 كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:39.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:06.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:20.

إمساكية خامس أيام رمضان 2024

وتكون عدد ساعات الصوم في يوم 5 رمضان يوم الجمعة 15 مارس نحو 13 ساعة و25 دقيقة، ويكون موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:18، ويكون موعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:18، وتأتي مواقيت الصلاة في خامس أيام رمضان 2024:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:38.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:04.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:04.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد صلاة المغرب في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:21.

إمساكية سادس أيام رمضان 2024

وفي يوم 6 رمضان الموافق السبت 16 مارس، تكون عدد ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، وموعد السحور في تمام الساعة الـ 2:17، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:17، بينما تأتي مواقيت الصلاة في سادس يوم رمضان 2024:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:37.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:03.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:04.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:21.

إمساكية سابع أيام رمضان 2024

وتكون عدد ساعات الصوم في يوم 7 رمضان الموافق الأحد 17 مارس نحو 13 ساعة و30 دقيقة، بينما يأتي موعد السحور في تمام الساعة الـ 2:15، وموعد الإمساك في تمام الساعة الـ 4:15، وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- موعد الفجر في تمام الساعة الـ 4:35.

- موعد الشروق في تمام الساعة الـ 6:02.

- موعد الظهر في تمام الساعة الـ 12:03.

- موعد العصر في تمام الساعة الـ 3:29.

- موعد المغرب في تمام الساعة الـ 6:05.

- موعد العشاء في تمام الساعة الـ 7:22.