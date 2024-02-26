قبل انطلاقها.. 15 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 15 معلومة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الامتحانات:

أقرا ايضًا

1-امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.



2_نفس عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة والدرجات المخصصة لها

3_مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل

4_تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

5_توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط

6_وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة

7_الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة

8_ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية

9_التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية.

10_ التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد

11_مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة

12_إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 10 يونيو المقبل لإتاحة الفرصة للطلاب اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع

13_ امتحانات المواد المضافة للمجموع ٢٢ يونيو المقبل



وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

كما وجه الوزير بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

وأوضح "حجازي" أنه سيعقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه، مؤكدًا أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات قريبًا للطلاب.