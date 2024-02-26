الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يتفق مع ألفونسو ديفيز ويبدأ التفاوض مع بايرن ميونخ لضمه

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للتفاوض مع نظيره بايرن ميونخ الألماني لضم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر الفريق، عقب نهاية الموسم الجاري.

ويتطلع نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل تزايد الأنباء عن اقترابه من ضم كيليان مبابي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد مستعدة للدخول في مفاوضات مع نظيرتها في بايرن ميونخ من أجل التوصل لاتفاق بشأن ضم ألفونسو ديفيز لصفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن كشفت شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية أن نضال هوسيه، وكيل أعمال اللاعب، التىقى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، وأوضح له أن اللاعب لا يريد تمديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو 2025.

وأشارت ماركا إلى أن ديفيز قرر عدم تمديد عقده مع بايرن ميونخ لأنه قرر الانضمام لصفوف ريال مدريد منذ أكثر من عام، مشددة على أن النادي الملكي وضع اللاعب الكندي كأحد أهدافه الاستراتيجية وأن اللاعب لم يتردد عندما سُئل عن إمكانية انضمامه لريال مدريد، وهو ما يعني أن الشروط الشخصية والاتفاق بين اللاعب وريال مدريد لن يكون عقبة في طريق الصفقة.

وترى ماركا أن ريال مدريد قد يبدأ التفاوض مع بايرن على ضم ديفيز بعرض 35 مليون يورو، خاصة أن عقده متبق فيه عام واحد ولكن إدارة ريال مدريد دائمًا ما تتعامل ببراعة كبيرة في المفاوضات.

بينما ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز بشأن انضمامه للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ويلعب ألفونسو ديفيز ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ يناير 2019 بعد انضمامه من نادي فانكوفر الأمريكي والذي لعب له 3 مواسم منذ انضمامه في 2016.

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