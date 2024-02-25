الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ.. وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

ما يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الكندي ألفونسو ديفيز، جناح بايرن ميونخ الألماني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز بإمكانية الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف.

آخر تطورات مصير ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن وكيل ألفونسو ديفيز اجتمع مع إدارة بايرن ميونخ، لحسم مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشبكة العالمية، أن إدارة نادي بايرن ميونخ شعرت بأن ألفونسو ديفيز يُفكر في الرحيل أكثر من تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

وبالتالي فإن إدارة بايرن ميونخ ستكون أمام خيارين، إما الاستفادة منه ماديًا وبيعه في الصيف المقبل، أو الاستسلام لرحيله بالمجان.

أما الخيار الثالث، سيكون مواصلة المحاولات لتجديد عقد ألفونسو ديفيز، خاصة أنه في سن صغير وقابل للتطور بشكل أكبر.

 

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موقف ألفونسو ديفيز من الانضمام إلى ريال مدريد

من جانبه، قال الصحفي رامون ألفاريز، الذي يعمل في جريدة "ماركا" الإسبانية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن ألفونسو ديفيز يريد اللعب في صفوف ريال مدريد، ولن يقوم بتجديد عقده مع بايرن ميونخ.

 

وأكد الصحفي، أن إدارة ريال مدريد تتبع نفس خطة التوقيع مع جود بيلينجهام، أملًا في التوصل لاتفاق مع إدارة بايرن ميونخ بشأن حسم الصفقة.

وحسب التقارير الصحفية، فإن نادي ريال مدريد أبدى استعداده لدفع 50 مليون يورو في الصيف المقبل لضم ألفونسو ديفيز.

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