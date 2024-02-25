محمد صلاح يدخل عالم التمثيل.. صحيفة بريطانية تكشف الحقيقة (صور)

أثارت صحيفة "ذا صن" البريطانية جدلًا كبيرًا بشأن تقرير نشرته يخص نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

حقيقة دخول محمد صلاح عالم التمثيل

ونشرت الصحيفة تقريرًا يحمل عنوان "محمد صلاح يدخل عالم التمثيل" خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أن "مو" يتواجد حاليًا في مدينة مانشستر، حيث يتم تصوير مشروع لم يتم الكشف عن تفاصيله أو طبيعته حتى الآن.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح شوهد أثناء خروجه من سيارة أجرة خلال المشهد التمثيلي، ثم استقبله اثنان من حراس الأمن، ولكنه تجاوزهما وتوجه إلى "The Gorilla Bar".

تقرير صحيفة "صن" عن محمد صلاح

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى ظهور محمد صلاح بإطلالة شبابية وغير رسمية أثناء التصوير.

وشددت الصحيفة، على أن محمد صلاح يحرص على الحفاظ على سرية المشروع، ويتجنب الظهور الإعلامي، إذ يتعامل مع العاملين بكل احترافية وود.

وليس هذه المرة الأولى التي يخوض فيها محمد صلاح تجربة التمثيل، حيث سبق أن قام ببعض الأعمال التمثيلية البسيطة خلال مشاركته في عدد من الإعلانات خلال السنوات الماضية.

ورغم ذلك، يُعد هذا المشروع السري بمثابة "تحدي جديد" لـ محمد صلاح في مجال غير مألوف له بعيدًا عن عالم كرة القدم.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه محمد صلاح لخوض مواجهة نارية مع فريقه ليفربول أمام تشيلسي، على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ولكن تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية؛ بسبب تجدد إصابته، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل اللقاء.

محمد صلاح يدخل عالم التمثيل

محمد صلاح

محمد صلاح

محمد صلاح

محمد صلاح

محمد صلاح

محمد صلاح