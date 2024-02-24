رغم شكوك المشاركة.. ماذا يفعل صلاح أمام تشيلسي قبل نهائي كأس الرابطة؟

تنطلق غدًا، الأحد، القمة النارية بين ناديي ليفربول وتشيلسي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة نارية أمام تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، غدًا الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام تشيلسي

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية؛ بسبب تجدد إصابته.

وكان محمد صلاح قد تعرّض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، قبل أن يعود ويشارك في مباراة ليفربول أمام برينتفورد بديلًا لزميله ديوجو جوتا.

ولكن تجددت إصابة محمد صلاح، ليغيب عن مباراة ليفربول الماضية أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-1.

وبناءً عليه، أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يريد التسرع في إشراك محمد صلاح في المباراة، تجنبًا لتفاقم إصابته، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام تشيلسي؟

ورغم شكوك مشاركة محمد صلاح، نستعرض لكم كل ما قدمه أمام تشيلسي قبل قمة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 23 لـ محمد صلاح أمام تشيلسي في جميع المسابقات.

- ونجح صلاح في تسجيل 7 أهداف في شباك تشيلسي، وصنع 3 آخرين، خلال 22 مباراة جمعته بفريقه السابق بمختلف المسابقات.

- وخلال هذه المواجهات، حقق محمد صلاح 9 انتصارات بقميص الأندية التي لعب بها ضد تشيلسي، و7 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم.

- ويُعد تشيلسي أكثر الفِرق التي واجهها محمد صلاح خلال مسيرته الاحترافية.

- وعلى صعيد بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فقد تقابلا مرتين من قبل، وكانت الكفة متوازنة، بواقع فوز في مباراة وهزيمة في أخرى.

- وحقق ليفربول الفوز على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2021-2022، بنتيجة 11-10 بركلات الترجيح والتتويج باللقب.

- بينما خسر ليفربول أمام تشيلسي في الدور الثالث من المسابقة لموسم 2018-2019، بنتيجة 1-2.