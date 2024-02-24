على غرار بنزيما.. ريال مدريد يضع بند "الكرة الذهبية" فى عقد مبابى

ما يزال مسلسل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرًا في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

بند مثير في عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد بشأن الكرة الذهبية

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلًا عن موقع "footmercato" تفاصيل جديدة بشأن عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد، مُشيرًة إلى وجود عقد مثير يخص الكرة الذهبية.

وأكد الموقع، أن مبابي سيحصل على مكافأة في حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية مع ريال مدريد، تصل قيمتها إلى 15 مليون يورو.

ولم يوّقع كيليان مبابي على عقود انضمامه إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي حتى الآن، لعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن بعض البنود التي تتعلق بحقوق الصورة. لمطالع التفاصيل كاملة من هنا.

وأضاف الموقع في تقريره، أن هذا البند ليس مفاجئًا أو غريبًا، خاصة أن نادي ريال مدريد فعل هذا الأمر سابقًا مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث تضمن عقده على مكافأة أيضًا في حال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

وبالفعل توّج كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية في عام 2022، ليحصل على مكافأة قدرها مليون يورو، بجانب تمديد عقده إلى عام إضافي.

يذكر أن كيليان مبابي قد احتل المركز الثالث في قائمة اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة بالكرة الذهبية، خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، الذي حصد الجائزة، والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي احتل المركز الثاني.