السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال أفريقيا.. بيراميدز فى مباراة الفرصة الأخيرة أمام مازيمبى الكونغولى

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يخوض بيراميدز مواجهة مصيرية عندما يواجه فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في الثالثة عصر اليوم السبت بمدينة لوبومباتشي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تمثل أهمية كيرة لفريق بيراميدز وأى نتيجة غير الفوز تعني خروجه من دور المجموعات حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط متساويا مع نواذيبو الموريتاني بينما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق هدف واحد عن مازيمبي.

بيراميدز يرفع شعار لابديل عن الفوز 

وفي حالة فوز بيراميدز على مازيمبي يتساوي الفريقان في رصيد سبع نقاط ويتفوق بيراميدز على مازيمبي في مجموعة المواجهتين المباشرتين بينهما ويكون فوز بيراميدز على نواذيبو بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة كافيا لتأهله للدور ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة مباراة صن داونز ومازيمبي.

وإذا خسر بيراميدز أمام مازيمبي سيتوقف رصيده عند أربع نقاط ويرتفع رصيد مازيمبي إلى عشر نقاط وفي هذه الحالة سيخرج بيرامبدز من المنافسة مهما كانت نتيجة مباراة نواذيبو وصن داونز لأنه في حالة التعادل سيصل صن داونز للنقطة الثامنة ولو فاز صن داونز سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط أما إذا فاز نواذيبو سيتساوي مع صن داونز في رصيد سبع نقاط وسيكون صن داونز في حاجة للتعادل مع مازيمبي أو الفوز عليه لتأهل للدور ربع النهائي.

حتى المعجزة التي لاتتعد احتمالات حدوثها 1 % وتتمثل في نواذيبو على صن داونز في الجولة الخامسة ثم فاز مازيمبي على صن داونز وبيراميدز على نواذيبو في الجولة السادسة  تتساوى فرق صن داونز وبيراميدز ونواذيبو في رصيد سبع نقاط سيتم الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة وستكون في صالح صن داونز.

قائمة بيراميدز لمباراة مازيمبي 

الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اصطحب معه 24 لاعبا إلى الكونغو الديمقر اطية وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد توفيق  ورمضان صبحي وإسلام عيسى ومحمد رضا وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود دونجا وفخري لاكاي ودودو الجباس ومروان حمدي وفيستون ماييلي.

يدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة  دانيال لاريا ويساعده  بروبي أتشيمبونج  ورولاند أدي ومعهم تشارليز بولو حكما رابعا ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا.

دورى ابطال افريقيا بيراميدز مازيمبي نواذيبو الموريتاني صن داونز

مواد متعلقة

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز ومازيمبى بدورى أبطال إفريقيا

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

مدرب بيراميدز : سنكرر الفوز على مازيمبى فى الكونغو بدورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى محلات الصاغة

سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 24-2-2024 فى البنوك

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 فى الدورى الإنجليزى

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

تخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلًا رمضان بالجيزة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال