دورى أبطال أفريقيا.. بيراميدز فى مباراة الفرصة الأخيرة أمام مازيمبى الكونغولى

يخوض بيراميدز مواجهة مصيرية عندما يواجه فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في الثالثة عصر اليوم السبت بمدينة لوبومباتشي في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة تمثل أهمية كيرة لفريق بيراميدز وأى نتيجة غير الفوز تعني خروجه من دور المجموعات حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط متساويا مع نواذيبو الموريتاني بينما يتصدر صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق هدف واحد عن مازيمبي.

بيراميدز يرفع شعار لابديل عن الفوز

وفي حالة فوز بيراميدز على مازيمبي يتساوي الفريقان في رصيد سبع نقاط ويتفوق بيراميدز على مازيمبي في مجموعة المواجهتين المباشرتين بينهما ويكون فوز بيراميدز على نواذيبو بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة كافيا لتأهله للدور ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة مباراة صن داونز ومازيمبي.

وإذا خسر بيراميدز أمام مازيمبي سيتوقف رصيده عند أربع نقاط ويرتفع رصيد مازيمبي إلى عشر نقاط وفي هذه الحالة سيخرج بيرامبدز من المنافسة مهما كانت نتيجة مباراة نواذيبو وصن داونز لأنه في حالة التعادل سيصل صن داونز للنقطة الثامنة ولو فاز صن داونز سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط أما إذا فاز نواذيبو سيتساوي مع صن داونز في رصيد سبع نقاط وسيكون صن داونز في حاجة للتعادل مع مازيمبي أو الفوز عليه لتأهل للدور ربع النهائي.

حتى المعجزة التي لاتتعد احتمالات حدوثها 1 % وتتمثل في نواذيبو على صن داونز في الجولة الخامسة ثم فاز مازيمبي على صن داونز وبيراميدز على نواذيبو في الجولة السادسة تتساوى فرق صن داونز وبيراميدز ونواذيبو في رصيد سبع نقاط سيتم الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة وستكون في صالح صن داونز.

قائمة بيراميدز لمباراة مازيمبي

الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش اصطحب معه 24 لاعبا إلى الكونغو الديمقر اطية وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد توفيق ورمضان صبحي وإسلام عيسى ومحمد رضا وإبراهيم عادل ومهند لاشين ومحمود دونجا وفخري لاكاي ودودو الجباس ومروان حمدي وفيستون ماييلي.

يدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة دانيال لاريا ويساعده بروبي أتشيمبونج ورولاند أدي ومعهم تشارليز بولو حكما رابعا ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا.