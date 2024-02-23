تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

أقيم اليوم الجمعة، بأحد الفنادق بمدينة لوبومباشي الكونغولية، الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي الكونغولي، عصر غدا السبت على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة حيث تقرر أن يرتدي مازيمبي قميصه الأساسي الأسود في الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي بيراميدز الضيف قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

وتم التأكيد على ضرورة وصول الفريقين إلى ملعب استاد مازيمبي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مترجم الفريق.

بيراميدز يختتم تدريباته النهائية لموقعة مازيمبي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا

وكان بيراميدز، اختتم تدريباته عصر اليوم في الكونغو استعدادا لمواجهة مضيفه مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران على استاد مازيمبي والذي تقام عليه المباراة واستمر لأكثر من ساعة، وتم فتحه لمدة ١٥ دقيقة أمام وسائل الإعلام طبقا للائحة الكاف.

واشتمل المران على وحدات بدنية وخططية وتدريبات تخصصية لبعض اللاعبين والتركبز على الكرات العريضة، وأظهر جميع اللاعبين حماسا كبيرا للمشاركة في اللقاء.

وشهد التدريب مشاركة الثنائي محمد رضا بوبو وكريم حافظ بشكل طبيعي في المران كاملا بعد تعافيهما من نزلة البرد التي منعتهما من التدريب الأول مع الفريق في الكونغو بالأمس.

الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز