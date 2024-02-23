الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تدريباته عصر اليوم في الكونغو استعدادا لمواجهة مضيفه مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي الكونغولي، غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران على استاد مازيمبي والذي تقام عليه المباراة واستمر لأكثر من ساعة، وتم فتحه لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام طبقا للائحة الكاف.

واشتمل المران على وحدات بدنية وخططية وتدريبات تخصصية لبعض اللاعبين والتركبز على الكرات العريضة، وأظهر جميع اللاعبين حماسا كبيرا للمشاركة في اللقاء.

وشهد التدريب مشاركة الثنائي محمد رضا بوبو وكريم حافظ بشكل طبيعي في المران كاملا بعد تعافيهما من نزلة البرد التي منعتهما من التدريب الأول في الكونغو بالأمس.

أدت بعثة فريق نادي بيراميدز، صلاة الجمعة، بفندق الإقامة في مدينة لوبومباشي على هامش تجهيزات الفريق لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

 

بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة بالكونغو

 

وأذن لصلاة الجمعة إسلام عيسى لاعب الفريق، وألقى الخطبة وأم البعثة في صلاة الجمعة الدكتور حمادة أحمد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ودارت الخطبة حول ليلة النصف من شعبان وفضل هذا الشهر والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاص في العمل والإيمان بالله وقدرته وعطائه.

اطمأنت بعثة نادي بيراميدز على حالة الثنائي كريم حافظ ومحمد رضا بوبو، بعدما تحسنت حالتهما الصحية بعد الإصابة بنزلة برد حالت دون مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريب الأول للفريق في الكونغو والذي أقيم بالأمس قبل مواجهة مازيمبي.

وتعرض كريم حافظ وبوبو لنزلة برد بعد وصول البعثة إلى لوبومباشي وأجرى الجهاز الطبي الإجراءات اللازمة، حيث شارك كريم حافظ في جزء بسيط من تدريب الأمس، بينما لم يتمكن بوبو من المشاركة في التدريب الأول.

واطمأن الجهاز على حالة الثنائي قبيل التدريب الأخير الذي يقام عصر اليوم باستاد مازيمبي وقدرتهما على المشاركة في التدريب بالكامل بصورة طبيعية بعد استجابتهما للعلاج

المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
المران الختامي لبيراميدز
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