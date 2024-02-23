ماييلى: لن ندخر شيئًا فى سبيل تحقيق الفوز على مازيمبى

قال الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة أمام خصم بحجم مازيمبي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أنه من أبناء مدينة لوبومباشي معقل مازيمبي ولعب كثيرا أمامه وفي ملعبه ويدرك مدى قوته، ولكنه يحمل الآن قميص بيراميدز الفريق القوي قاريا، والذي يلعب فقط من أجل الفوز والثلاث نقاط.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر غد السبت، على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أوضح ماييلي خلال المؤتمر الصحفي، أنه سبق له مواجهة مازيمبي كثيرا على نفس الملعب خاصة أنه من أبناء نفس المدينة، وهو كلاعب محترف سيبذل قصارى جهده ولن يدخر شيئا في سبيل تحقيق الفوز على الفريق المصيف في ملعبه ووسط جماهيره، وبيراميدز سيلعب على الفوز وهو يعلم جيدا ما يقوله خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وبإمكانهم العودة للقاهرة بالثلاث نقاط، والاقتراب خطوة كبيرة من العبور للدور المقبل بدوري الأبطال.

وأضاف ماييلي أن بيراميدز بمقدوره تكرار الانتصار على مازيمبي بعد الفوز عليه في الجولة الأولى بالقاهرة، والفريق أمامه ٩٠ دقيقة غاية في القوة سيسعى إلى الفوز فيها، وحصد الثلاث نقاط المهمة التي ستضعه قريبا من التأهل للدور المقبل.

بعد أزمة تحطيم السيارات.. بيراميدز يخوض مرانه الأول بالكونغو

خاض فريق بيراميدز، أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة نظيره نادي مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، على ستاد مازيمبي وهو الملعب الذي تقام عليه المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي بأحقية الضيف في تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وأظهر لاعبو بيراميدز حماسا كبيرا خلال التدريبات وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على مجموعة من الوحدات البدنية وبعض الجمل الخططية، وتدريبات منفردة للمدافعين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني والأخير في الثالثة من ظهر غد الجمعة، على ستاد مازيمبي، والذي يشهد فتح التدريب لمدة ١٥ دقيقة أمام الإعلام طبقا لتعليمات الكاف.