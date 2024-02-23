الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا.. طريق الأهلى سالك وبيراميدز فى ورطة حقيقية

الأهلي تعادل في مباراته
الأهلي تعادل في مباراته الأخيرة مع شباب بلوزداد

دخل دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا مراحله الحاسمة وسط منافسة مشتعلة في المجموعات الأربع قبل إقامة مباريات الجولة الخامسة اليوم وغدا.

طريق الأهلى سالك لربع النهائى

مهمة الأهلي ستكون سهلة في التأهل للدور ربع النهائي لوجوده على قمة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط يليه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، ولكل منهما خمس نقاط وميدياما الغاني برصيد أربع نقاط، وسيحل الأهلي ضيفا على ميدباما اليوم ويستضيف يانج أفريكانز فريق شباب بلوزداد غدا.

في حالة فوز الأهلي على ميدياما سيرتفع رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل رسميا للدور ربع النهائي في حالة انتهاء مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد بفوز أحد الفريقين، لأن الخاسر سيتوقف رصيده عند خمس نقاط، كما سيتوقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط.

وفي حالة تعادل الأهلي مع ميدياما سيرتفع رصيد الأهلي إلى سبع نقاط، ورصيد ميدياما إلى خمس نقاط، ويصبح الأهلي في حاجة للفوز على يانج أفريكانز في الجولة السادسة إذا فاز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد غدا.. وسيكون التعادل مع يانج أفريكانز كافيا لتأهل الأهلي للدور ربع النهائي في حالة فوز يانج أفريكانز غدًا على شباب بلوزداد أو انتهاء المباراة بالتعادل.

أما في حالة هزيمة الأهلي أمام ميدياما سيتساوى الفريقان في رصيد سبع نقاط، ويصبح الأهلي في حاجة للفوز على يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة.

فريق بيراميدز

بيراميدز ولا بديل عن الفوز على مازيمبى

على العكس ستكون مهمة بيراميدز صعبة لوجوده في المركز الرابع بالمجموعة الأولى التي يتصدرها مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي، ولكل منهما سبع نقاط يليهما نواذيبو الموريتاني وبيراميدز، ولكل منهما أربع نقاط ويلتقي في الجولة الخامسة مازيمبي مع بيراميدز ونواذيبو مع صن داونز .

ولابديل أمام بيراميدز سوى الفوز على مازيمبي للاحتفاظ بآماله في التأهل للدور ربع النهائي لأن أى نتيجة أخرى ستطيح به خارج المنافسة خاصة إذا فاز صن داونز أو تعادل مع نواذيبو.

وفي حالة فوز بيراميدز على مازيمبي، سيتساوي الفريقان في رصيد سبع نقاط، ويتفوق بيراميدز على مازيمبي في مجموعة المواجهتين المباشرتين بينهما، وبالتالي سيكون فوز بيراميدز على نواذيبو بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة كافيا لتأهله للدور ربع النهائي بصرف النظر عن نتيجة مباراة صن داونز ومازيمبي.

في المقابل، إذا خسر بيراميدز أمام مازيمبي سيتوقف رصيده عند أربع نقاط، ويرتفع رصيد مازيمبي إلى عشر نقاط، وفي هذه الحالة سيخرج بيرامبدز من المنافسة مهما كانت نتيجة مباراة نواذيبو وصن داونز، لأنه في حالة التعادل سيصل صن داونز للنقطة الثامنة ولو فاز صن داونز سيرتفع رصيده إلى عشر نقاط، أما إذا فاز نواذيبو سيتساوي مع صن داونز في رصيد سبع نقاط وسيكون صن داونز في حاجة للتعادل مع مازيمبي أو الفوز عليه لتأهل للدور ربع النهائي.

أما إذا حدثت المعجزة، وفاز نواذيبو على صن داونز في الجولة الخامسة، ثم فاز مازيمبي على صن داونز، وبيراميدز على نواذيبو في الجولة السادسة، ستتساوى فرق صن داونز وبيراميدز ونواذيبو في رصيد سبع نقاط سيتم الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة وستكون في صالح صن داونز.

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