دوري أبطال إفريقيا|برنامج الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق قبل مباراة ميدياما التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وتؤدي البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.



ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية إلا الربع، قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة الى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس على استاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ربيعة: جاهزون لمواجهة ميدياما

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة ميدياما ، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال الموتمر الصحفي الذي عقد قبل اللقاء:«واجهنا صعوبات كبيرة، ولكن اعتدنا في الأهلي على ترك النواحي الإدارية للمسؤولين في النادي لحل مثل تلك الصعوبات، وأن يكون تركيز جميع اللاعبين في المباراة».

وشدد ربيعة على أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه من جهد وتركيز خلال مباراة ميدياما والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة، وقطع خطوة لتخطي دور المجموعات.

وأوضح لاعب الأهلي أن الصعود في دور المجموعات يحتاج إلى الفوز في المباريات التي تقام في الخارج، وأن الأهلي هو المتصدر لقمة المجموعة الرابعة، ويسعى إلى الفوز غدًا.

وأشار إلى أن الأهلي يعيش حالة من التركيز خلال الموسم الحالي، وأن الجميع يعلم أن الأهلي فريق جماعي ويبحث دائمًا عن تحقيق أهدافه.

واختتم حديثه بالتأكيد أن فريق ميدياما قدم نفسه بشكل جيد في دوري الأبطال إلى الآن، وأن مواجهته غدًا ستكون صعبة إلا أن جميع لاعبي الأهلي لديهم الدافع القوي لتحقيق الفوز.