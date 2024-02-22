الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أليوديانج يخضع لجراحة منظار استكشافي بعد شكواه من الام الركبة

أليوديانج في المران
أليوديانج في المران

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء خضع لفحوصات طبية، وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد شكوى اللاعب من آلام في الركبة.

عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الاتجاه الأقرب إلى الآن في حالة ديانج هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي.
وقال جاب الله إن ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وأن الشكوى تكررت أكثر من مرة خلال تواجده مع منتخب بلاده.
وشدد أحمد جاب الله على أنه تعامل مع شكوى ديانج بجدية شديدة من خلال إجراء فحوصات طبية له؛ للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب له.

دوري أبطال إفريقيا| السفير المصري في غانا يتابع خروج بعثة الفريق

 وكان السفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر في دولة غانا، حرص على التواجد في مطار أكرا لتسهيل  خروج بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي، بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها الطائرة التي أقلعت بالبعثة من القاهرة في مطار أكرا وعدم قدرتها على الطيران.

وحرص السفير المصري في غانا رفقة الدكتور مهند مجدي على تسهيل خروج البعثة وتذليل أي صعاب، ومساعدة الجهاز الإداري في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية، للخروج من مطار أكرا والتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من المطار للمبيت.

وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود، وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار بتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني غدًا الجمعة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

أليوديانج الاهلى أحمد جاب الله طبيب الأهلي مباراة الأهلي و ميدياما الغاني ​النمسا

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