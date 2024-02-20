مجلس الأهلى يسند رئاسة بعثة الفريق فى غانا لمهند مجدى

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى غانا، غدًا الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما، المقرر لها يوم الجمعة المقبل 23 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الدكتور مهند مجدي على التنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات؛ لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

مران الأهلي.. محاضرة وتقسيمة قوية.. وخالد بيبو يسبق بعثة الفريق إلى غانا

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح اليوم الثلاثاء، مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ميدياما الغاني والمحدد له يوم الجمعة المقبل، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران في إطار التجهيز الفني للمباراة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، وشارك بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا ووسام أبوعلي في فقرات المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهم.

وواصل الثلاثي محمد الشناوي وخالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو، على هامش المران الجماعي، تنفيذ البرنامج التأهيلي لكل منهم من الإصابة التي لحقت بهم.

وغادر صباح اليوم، خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، إلى غانا؛ لتنسيق كافة الاستعدادات لاستقبال بعثة الفريق التي تسافر غدا من القاهرة إلى غانا.

ويواجه الأهلي فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء يوم الجمعة المقبل.