إلغاء بند نسبة المشاركة مع الأهلى يحسم ملف تجديد عقد السولية (خاص)

توصلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى اتفاق نهائي مع عمرو السولية لاعب خط الوسط على تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على بقائه.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن عمرو السولية أبدى موافقته على تمديد التعاقد لمدة موسمين ولكن دون وضع بند نسبة المشاركة والذي كان سببا في تأخر حسم الملف بين اللاعب والإدارة والتي اشترطت المشاركة بنسبة 75% من المباريات وهو ما رفضه اللاعب، وطلب الحصول على عقده كاملا دون التطرق لنسبة المشاركة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الطرفين اتفقا على إلغاء بنود نسبة المشاركة أو عدد المباريات وهوما جعل اللاعب يوافق علي العرض الأحمر بتقديره مادياً وسوف يقوم بتوقيع العقود عقب رحلة غانا مباشرة، إذ يلتقي المادر الأحمر نظيره ميدياما الغاني في الجولة الخامسة بدور المجموعات الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر أن طبيب الفريق أكد لكولر أن إصابات اللاعب العضلية قد تتكرر ولكن عليه الحفاظ على نفسه في تنفيذ البرنامج العلاجي في الفترة المقبلة لكنه يستطيع المشاركة دون أي أزمات طبية في حالة جاهزيته خاصة أنه لا يعاني من إصابات مزمنة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لـ"ميدياما الغاني"

واستأنف فريق الأهلي تدريباته، أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

وألقى كولر، محاضرة فيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد وفي إطار التحضيرات لمواجهة فريق ميدياما الغاني المقبلة.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض التعليمات الفنية.

وواصل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني، في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها في السادسة مساء الجمعة المقبل.