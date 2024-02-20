الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي للاستحواذ على رعاية فريق بروكسي

عدلى القيعى
عدلى القيعى

دخلت شركة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة عدلي القيعي في مفاوضات متقدمة مع حامد عبد الجليل رئيس نادي بروكسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، من أجل الحصول على حق رعاية الفريق على غرار ما فعله فريق سيراميكا كليوباترا مع فريق ديروط الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

ويرغب الأهلي من وراء الحصول على حق رعاية فريق بروكسي، منح لاعبيه الشباب والذين يتم الاستغناء عنهم من الفريق الأول فرصة الانضمام لفريق بروكسي لعدم رحيلهم بدون مقابل عن الفريق، لعودتهم مرة أخرى للفريق الأول.

وعلمت "الدستور" أن شركة الكرة بالنادي الأهلي عقدت اجتماعا مع حامد عبد الجليل رئيس نادي بروكسي بحضور باسم بهاء وفريد جليلة الذين لديهم حق رعاية النادي من أجل الاستقرار على بنود الرعاية.

ويطلب الأهلي من إدارة بروكسي والمسؤولين عن رعايته الحصول على نسبة 51% من حق الإدارة، وأن يتم نقل تدريبات الفريق إلى القاهرة، وأن يقوم الأهلي بتعيين الجهاز الفني للفريق من خلاله.

وينتظر الأهلي موافقة إدارة بروكسي على طلباته لاتخاذ الخطوات القانونية للحصول على حق رعاية النادي.

بيرسي تاو وأبو علي وكوكا ينتظمون في تدريبات الأهلي

انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريب الجماعي للفريق، وكذلك انضم وسام أبو علي، مهاجم الفريق، إلى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه في الفترة الماضية.

كما انضم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، إلى التدريب الجماعي بعد تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل.

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