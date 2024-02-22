الخميس 22 فبراير 2024
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رياضة

آخر تطورات إصابة محمد الشناوى.. هل يسافر للتأهيل فى الخارج؟

الشناوي مع خالد بيبو
الشناوي مع خالد بيبو

 يخوض محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، وذلك بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، إن "الشناوي" يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وإنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج؛ لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر، وجميع الاحتمالات قائمة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي، إلى أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل محمد الشناوي، بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتًا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.


ووجه "جاب الله" الشكر لطبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا، على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة.

كولر أحمد جاب الله طبيب الأهلي إصابة محمد الشناوي ميدياما الغاني دور المجموعات الافريقى

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