الأهلى يجهز عرضًا مغريًا لإعلان تجديد الشناوى قبل تأهيله فى قطر

قررت إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب تقديم عرض مغر إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي عاد مؤخرا من ألمانيا بعد خضوعه لعملية جراجية في الكتف.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن إدارة النادي وافقت على رأب الصدع المتعلق بالحارس بعد المفاوضات الأخيرة مع أكثر من حارس لتعويض غيابه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الخطيب أعطى الضوء الأخضر إلى إدارة التعاقدات للجلوس مع اللاعب بهدف تمديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم المقبل وبعد أن أجرى جراحة في الكتف يغيب بسببها لنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة اتفقت على ترضية الشناوي بحملة إعلانية مع الرعاة الرسميين بجانب منحه فرصة الاحتراف الخارجي في حالة وصول عرض مغر لا يمكن رفضه مستقبلا.

ومن المقرر أن يكمل الحارس الدولي برنامجه التأهيلي بإحدى الأكاديميات المتخصصة بالدوحة بعد التنسيق بين إدارة القلعة الحمراء واتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

ويحدد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، برنامج محمد الشناوي بعد اطلاعه على تقرير الطبيب الألماني الذي أجري له العملية الجراحية مؤخرا.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وكان أمير توفيق قد أعلن عن التعاقد النادي مع محمود الزنفلي، حارس مرمى الداخلية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وأنهى مدير التعاقدات كل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد.

الجهاز الإداري يُنهي إجراءات السفر إلى الجزائر

وكان خالد بيبو، مدير الكرة، قال إن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح خالد بيبو أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.