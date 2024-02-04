اتحاد الكرة يستقبل الشناوى بعد عودته من رحلة علاجية بألمانيا

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا.

وتعرض الشناوي لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته بمنافسات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.

اتحاد الكرة يقرر إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر

وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقالة البرتغالى روى فيتوريا بعد اجتماع موسع حضره جميع أعضاء الجبلاية واستمر قرابة 4 ساعات تم خلالها مناقشة الأمر من كل الجوانب.

وكان اتحاد الكرة قد فضل عدم التعجل فى إصدار القرار النهائى بشأن فيتوريا لحين عقد اجتماع موسع ومناقشة كافة التقارير، بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا 2023 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية من دور الـ16.

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