الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

طلب المساواة بـ"زيزو".. نكشف شروط محمد الشناوى لتجديد عقده مع الأهلى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

وضع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي شروطا مادية على طاولة مفاوضاته مع إدارة الكرة بالنادي لتمديد عقده مع الفريق حتي 2027.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن محمد الشناوي يطلب رفع أجره إلى 35 مليون جنيه في الموسم مع حملة الإعلانات، إذ يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم، ومع حملة الإعلانات يصل راتبه إلى 25 مليون جنيه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الشناوي أكد لمسئولي الأهلي أن طلباته ليست مبالغ فيها خاصة أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك يحصل علي هذا الرقم وبعض لاعبي بيراميدز يحصلون على تلك الرواتب السنوية .

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي أرجأت الرد النهائي على طلبات الحارس الدولي لحين عقد جلسات بينه وبين أمير توفيق مدير التعاقدات خلال الأسبوع المقبل.

ينتهي عقد محمد الشناوي مع الأهلي في صيف 2025 ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل ليرحل في نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

موقف الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

التعادل رفع رصيد الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني‎.‎

محمد الشناوي الزمالك بيراميدز الاهلى زيزو دورى ابطال افريقيا

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