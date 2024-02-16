الشناوى يُحذر شوبير من "السوشيال ميديا" قبل مواجهة شباب بلوزداد

حرص البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي ومحمد الشناوي قائد القلعة الحمراء على عقد أكثر من جلسة تحفيزية مع مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق من أجل تجهيزه نفسيًا لحراسة عرين فريقه في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة، بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول لـ"الدستور"، عن أن الشناوي طلب من مصطفى شوبير تجنب متابعة السوشيال ميديا وطالبه بالتركيز على أساليب لعب مهاجمي الفريق الجزائري استعدادًا للمواجهة.

ويسعى الجهاز الفني لمواصلة الدفع بـ مصطفى شوبير حارسًا لمرمى الفريق، كتجهيز له من أجل اكتساب خبرة المباريات لتعويض غياب الشناوي في البطولات المقبلة.

مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



رابطة مشجعي الأهلي بالجزائر تُهدي الخطيب قميص الرابطة

استقبل محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، ظهر اليوم وفد رابطة مشجعي الأهلي في الجزائر برئاسة أحمد بن خرفية، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا.



وحرص أحمد بن خرفية على إهداء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قميص الرابطة مدونًا عليه اسمه، وأعرب عن بالغ حزنه لوفاة الراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.

وقال أحمد بن خرفية إن الرابطة تسعد دائمًا بتواجد الأهلي في بلده الثاني الجزائر، وأن اللقاءات التي تجمع الأهلي نادي القرن في إفريقيا بالفرق الجزائرية تحظى دائمًا باهتمام بالغ وشعبية جارفة، متمنيًا أن يخرج لقاء الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بالصورة التي تليق بمستوى الفريقين.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف في الجولة الثالثة.