عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

قررت إدارة الكرة بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حسم موعد إعلان تجديد كل من محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وتعديل عقود كل من محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن إدارة الكرة ستفتح ملف تعديل وتجديد عقود اللاعبين عقب عودة أمير توفيق مدير التعاقدات من إجازته في أوروبا، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى عقد جلسات مع اللاعبين لمناقشتهم في ملف التجديد عقب مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 23 فبراير الجاري بالجولة الخامسة بدور المجموعات.

وأضاف المصدر أن الخطيب أعطى الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات على تقدير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعدما تمسك بالاستمرار داخل الفريق، ورفض عروضا مغرية من الدوري السعودي لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وأوضح المصدر أن قرار تعديل عقد حمزة علاء ساهم في موافقة الشناوي على الاستمرار مع الفريق بعد غلق التفاوض مع الحراس الجدد أمثال محمد أبوجبل ومحمد بسام والاكتفاء باستعارة محمود الزنفلي حارس الداخلية.

الخطيب يجتمع مع كولر وبيبو وقيادات قطاع الناشئين

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا جمع كل من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومساعده كارلوس بيرينجر، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة، ومن قطاع الناشئين وليد سليمان رئيس القطاع، وبدر رجب المدير الفني.

جرى الاجتماع في إطار رؤية محمود الخطيب، المشرف العام على الكرة، للحفاظ على التواصل المستمر بين قطاع الناشئين والدرجة الأولى، ووجود تنسيق كامل بشأن الأمور الفنية والاستعانة ببعض العناصر المميزة من قطاع الناشئين للفريق الأول، وإتاحة الفرصة لأي منهم للمشاركة، وفقًا لرؤية مارسيل كولر عندما تسمح الظروف بذلك.

كما تطرق الاجتماع إلى تقييم بعض عناصر القطاع الذين تمت الاستعانة بهم في معسكر الإمارات الأخير.

وتحدث كولر بإيجابية واضحة عن إمكاناتهم الفنية والبدنية، وقدراتهم على الانضمام للفريق الأول عند الاستمرار في بذل الجهد واكتساب الخبرات اللازمة.

جاء في الاجتماع أيضًا حديث بدر رجب عن وجود عناصر أخرى مميزة في فرق القطاع المختلفة، وكلها تبشر بمستقبل طيب.