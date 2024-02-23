دورى أبطال إفريقيا|محاضرة فنية من كولر للاعبى الأهلى قبل التوجه لـ"بابا يارا"

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في الثانية إلا الربع ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في كوماسي قبل التحرك إلى ملعب بابا يارا لخوض مباراة ميدياما.

ويراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة ميدياما التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مشواره نحو التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس: «هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة».

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم.

وتنطلق مباراة الأهلي وميدياما في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة في خامس جولات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه الختامي أمس على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما التي تقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم على استاد بابا يارا، الذي يستضيف مباراة ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.