دوري أبطال إفريقيا|موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، غانا مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة ميدياما في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

وتتوجه بعثة الأهلي من استاد بابا يارا إلى مطار كوماسي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، للبدء في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا السادسة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة - قبل الأخيرة- بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

كولر: سنقدم أقصى ما لدينا أمام ميدياما

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مباراة الفريق أمام ميدياما التي تقام مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن الفريق لن يسوق الأعذار، رغم الصعوبات التي واجهناها أمس في رحلة الوصول إلى غانا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:«واجهنا صعوبات كبيرة ، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا».

وأضاف المدير الفني:«هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة ».

وشدد كولر على عدم وجود أي أعذار قبل مباراة ميدياما اليوم، رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق، وجميع اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم.

واسترسل كولر:«فريق ميدياما يخوض آخر مباراة على ملعبه، ولديه الفرصة في المنافسة، لا سيما أن المجموعة متقاربة في النقاط، ورغم الأجواء التي أحاطت بالفريق إلا أن الأهلي قادر على تقديم أقصى ما لديه خلال مباراة اليوم، وتحقيق هدفه منها».

وأكد المدير الفني أنه يعتبر كل مباراة بداية جديدة للفريق، ولا ينظر إلى التاريخ في المواجهات، لكنه ينظر إلى محاولة الحفاظ على حظوظ الأهلي في التأهل من خلال تحقيق نتيجة إيجابية.

واختتم مارسيل كولر حديثه:«كان لدينا أمل أن يكون هناك تفاهم وتقدير من الاتحاد الإفريقي لموقفنا، ولكن في النهاية الفريق سيقدم أقصى جهد خلال مباراة اليوم، وأود أن أوجه الشكر للسفير المصري في غانا أيمن الدسوقي، والدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الأهلي في غانا، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، لتذليل كل الصعوبات لوصول الأهلي إلى كوماسي ».