غزل المحلة يستضيف القناة ووادى دجلة يصطدم بالسكة الحديد فى دورى المحترفين

يستضيف وادي دجلة فريق السكة الحديد في الثالثة عصر اليوم السبت باستاد السلام، ويحل القناة ضيفا على فريق غزل المحلة في الخامسة والنصف مساء في الأسبوع الثالث لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين وادي دجلة السكة الحديد

في ستاد السلام ستكون المباراة الأهم والأقوى بين مباريات الأسبوع الثالث بين وادي دجلة والسكة الحديد لعدة أسباب أهمها تناقض نتائج الفريقين حيث فاز السكة الحديد على راية وبروكسي ورفع رصيده إلى 35 نقطة ودخل دائرة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز عكس وادي دجلة الذي فقد خمس نقاط بالهزيمة أمام بروكسي والتعادل مع غزل المحلة.

والسبب الأهم أن المباراة لاتقبل نتيجة سوى الفوز بالنسبة للفريقين السكة الحديد لتقليص الفارق مع وادي دجلة إلى نقطة واحدة أما وادي دجلة فالتعادل لن يفيده وقد يطيح به للمركز الرابع إذا فاز غزل المحلة على القناة وفاز حرس الحدود على بروكسي ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 42.

يدير المباراة محمد طه ويساعده كريم مهيا وأسامة هشام ومعهم إبراهيم رمضان حكما رابعا.

السكة الحديد فاز في الجولة الثانية على بروكسي

غزل المحلة ولابديل عن الفوز أمام القناة

وفي الخامسة والنصف مساء يستضيف غزل المحلة الثالث برصيد 39 نقطة بقيادة أحمد عيد عبد الملك فريق القناة العاشر برصيد 28 نقطة وإذا القناة قد فقد الأمل في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد هزيمته أمام لافيينا وطنطا فالمباراة تعني الكثير لغزل المحلة الذي يسعى للفوز والوصول للنقطة 42 والانفراد بالمركز الثاني في حالة تعثر وادي دجلة أمام السكة الحديد ولعب غزل المحلة مباراتين في المرحلة الأخيرة فاز في الأولى على طنطا بثلاثية نظيفة وتعادل في الثانية مع وادي دجلة بدون أهداف.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد فوزى وأحمد طارق وأحمد كاستيلو وعمرو الجزار ومحمد الكومي وبسام وليد وعبد الرحيم عموري ومحمد جابر ونادر رمضان وعلي عباس بيسو ومحمود عبد العزيز وإسلام مجدى ويحيى زكريا وشيكو محارب ونيمار وأحمد رفعت ريفو وتشارلز باسي وكريم أشرف وأحمد سالم وعبده يحيى.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده محمد علي توفيق وأحمد طارق منير ومعهم محمد عبد العزيز حكما رابعا.