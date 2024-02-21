مبابي يرفض التعليق على اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد

رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، التعليق على أنباء اقترابه من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

مبابي يرفض التعليق على اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر منصة "إكس"، ظهر خلاله كيليان مبابي في مطار برشلونة، يوّقع لعدد من المعجبين.

وكان "مبابي" قد استغل يومي الراحة الذي حصل عليهما من قِبل مدربه لويس إنريكي، ليقضي عطلة في مدينة برشلونة والقيام بجولة سياحية، قبل العودة إلى باريس مجددًا.

وظهر في الفيديو، أحد مراسلي صحيفة "سبورت" الإسبانية يوجه سؤالًا لـ مبابي بشأن حقيقة انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، ولكن اللاعب لم يُدلي بأي إجابة.

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، بعقد لمدة خمس سنوات حتى عام 2029.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن حقوق الصور ورسوم التوقيع ستكون ضخمة، بينما سيتقاضى راتب يتماشى مع نجوم ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة نارية أمام نظيره إشبيلية، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة.