جريزمان: سأكون سعيدا بمواجهة كيليان مبابي في ديربي مدريد

علّق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، على اقتراب مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

جريزمان يتحدث عن اقتراب مبابي إلى ريال مدريد

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تصريحات جريزمان، قائلًا: "كيليان مبابي لاعب رائع، وسيكون موضع ترحيب كبير في الدوري الإسباني".

أضاف جريزمان: "سأكون سعيدًا جدًا بلعب ديربي مدريد ضده".

يأتي ذلك في ظل التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد، بعقد لمدة خمس سنوات حتى عام 2029.

ويلعب مبابي وجريزمان مع منتخب فرنسا منذ عام 2018، وتوّجا معا بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، ودوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة نارية أمام نظيره إشبيلية، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة.